Тен Хаг: "Юнайтед" нуждается в Санчо"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг впервые высказался насчет Джейдона Санчо после примирения с английским вингером.
На прошлой неделе "Юнайтед" объявил, что Санчо вернулся к тренировкам с первой командой после позитивных переговоров с Тен Хагом, с которым они крупно поссорились в сентябре 2023.
Как и сообщал клуб в своем заявлении, Тен Хаг считает этот конфликт исчерпанным. Эрик чувствует, что 24-летний Санчо может быть полезен "Юнайтед".
"Да, как мы и сказали, мы подвели черту".
"Манчестер Юнайтед" нуждается в хороших игроках, а Джейдон — хороший игрок. Мы подвели черту и движемся дальше", — сообщил Тен Хаг The Athletic.
17.07.2024 12:00
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Очень напоминает Антони или Марсьяля. Такой же ленивый и прямолинейный, хоть и техника на уровне
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ну и славно
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