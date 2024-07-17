Тен Хаг: "Юнайтед" нуждается в Санчо"

Джейдон Санчо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг впервые высказался насчет Джейдона Санчо после примирения с английским вингером.

На прошлой неделе "Юнайтед" объявил, что Санчо вернулся к тренировкам с первой командой после позитивных переговоров с Тен Хагом, с которым они крупно поссорились в сентябре 2023.

Как и сообщал клуб в своем заявлении, Тен Хаг считает этот конфликт исчерпанным. Эрик чувствует, что 24-летний Санчо может быть полезен "Юнайтед".

"Да, как мы и сказали, мы подвели черту".

"Манчестер Юнайтед" нуждается в хороших игроках, а Джейдон — хороший игрок. Мы подвели черту и движемся дальше", — сообщил Тен Хаг The Athletic.


Метки Манчестер Юнайтед, Санчо, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. empry 17.07.2024 12:41 # empry
    Очень напоминает Антони или Марсьяля. Такой же ленивый и прямолинейный, хоть и техника на уровне

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  2. jack-4poker 17.07.2024 12:22 # jack-4poker
    ну и славно

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