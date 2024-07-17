Тен Хаг: "Юнайтед" нуждается в Санчо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг впервые высказался насчет Джейдона Санчо после примирения с английским вингером.

На прошлой неделе "Юнайтед" объявил, что Санчо вернулся к тренировкам с первой командой после позитивных переговоров с Тен Хагом, с которым они крупно поссорились в сентябре 2023.



Как и сообщал клуб в своем заявлении, Тен Хаг считает этот конфликт исчерпанным. Эрик чувствует, что 24-летний Санчо может быть полезен "Юнайтед".



"Да, как мы и сказали, мы подвели черту".



"Манчестер Юнайтед" нуждается в хороших игроках, а Джейдон — хороший игрок. Мы подвели черту и движемся дальше", — сообщил Тен Хаг The Athletic.