"Челси" прокомментировал расистское видео Энцо

"Челси" выпустил официальное заявление по поводу расистского видео своего полузащитника Энцо Фернандеса.

Накануне вокруг Фернандеса разразился грандиозный скандал, потому что Энцо опубликовал в социальной сети видео, на котором он с партнерами по сборной Аргентины, отмечая свою победу на Кубке Америки, распевает оскорбительную песню про сборную Франции.



Фернандес уже публично извинился за свое поведение, но это едва ли убережет его от последствий. "Челси" обещает провести свою проверку и вразумить 23-летнего игрока.



"Футбольный клуб "Челси" находит совершенно неприемлемыми все формы дискриминационного поведения. Мы гордимся тем, что являемся разнообразным, инклюзивным клубом, в котором чувствуют себя желанными люди всех культур, сообществ и идентичностей".



"Мы осведомлены и ценим публичные извинения нашего игрока, и мы используем это как возможность для воспитания".



"Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру", — говорится в заявлении "Челси".



Добавим, некоторые игроки "Челси" отписались от Фернандеса в инстаграме, а французский защитник "синих" Весле Фофана назвал поступок своего партнера по команде "неприкрытым расизмом". Новому главному тренеру лондонцев Энцо Мареске предстоит поломать голову над тем, как его тезка, стоивший клубу 107 миллионов фунтов, будет принят в раздевалке после случившегося.