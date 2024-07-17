"Юнайтед" договаривается с Йоро

"Манчестер Юнайтед" согласовал с "Лиллем" компенсацию за центрального защитника Лени Йоро и теперь договаривается с самим игроком.

По информации The Guardian, "Лилль" согласился отпустить Йоро в "Юнайтед" за 62 миллиона евро (52 млн. фунтов), включая 12 млн. евро (10 млн. фунтов) в виде бонусов.



Теперь "Юнайтед" ведет переговоры с представителями Йоро об условиях личного контракта, а сам Лени решает, хочет он присоединиться к "красным дьяволам" или будет настаивать на переходе в "Реал", куда он собирался изначально.



Нюанс в том, что "Реал" оценивает Йоро не так дорого, как "Юнайтед", и даже готов подождать до следующего лета, когда Лени может стать свободным агентом. Учитывая это, приоритет "Лилля" — продажа 18-летнего француза в английский клуб прямо сейчас.



Йоро дебютировал за первую команду "Лилля" еще в мае 2022, когда ему было 16 лет. В прошлом сезоне Лени сыграл 32 матча в Лиге 1, забив два гола.