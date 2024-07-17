"Юнайтед" не собирается приглашать Саутгейта

Гарет Саутгейт "Манчестер Юнайтед" едва ли позовет Гарета Саутгейта на место своего главного тренера Эрика Тен Хага, если тот провалит начало нового сезона.

Когда после завоевания Кубка Англии в конце мая новое руководство "Юнайтед" взялось анализировать сезон 2023/24, чтобы принять решение насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом, Саутгейт считался одним из фаворитов на замену Эрику.

Однако Саутгейт наотрез отказался обсуждать свое будущее до возвращения с Евро-2024, а "Юнайтед" так долго ждать оказался не готов. Поэтому "красные дьяволы" продлили действующий контракт Эрика на 12 месяцев — до лета 2026.

Накануне, спустя два дня после поражения от Испании в финале Евро-2024, Саутгейт объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Англии, однако доступность Гарета не должна оказать дополнительное давление на Тен Хага.

По информации Daily Mail, боссы "Юнайтед" всецело сосредоточены на том, чтобы поддержать Тен Хага, а если тот и провалит начало нового сезона, то приход Саутгейта все равно будет "крайне маловероятен", потому что первым в списке "дьяволов" на замену Эрику значится бывший рулевой "Челси" Томас Тухель.

Лишь в прошлом месяце совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф встречался с Тухелем в Монако, но в конце концов отмел идею со сменой главного тренера этим летом, решив дать шанс Тен Хагу.


Метки Манчестер Юнайтед, Саутгейт, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 479

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. eakz 17.07.2024 10:16 # eakz
    жаль. очень хорошо дополнил бы

    (ответить)

  2. w1 17.07.2024 09:41 # w1
    Под требования муму согласится только саутгей, так что ждем провал обнимашкина и приход финалиста евро на трон муму и из резкий скачек в ЧШ

    (ответить)

  3. suddenly 17.07.2024 09:25 # suddenly
    У тех, кто надеялся на это будет инфаркт после этой новости.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: