"Юнайтед" не собирается приглашать Саутгейта

"Манчестер Юнайтед" едва ли позовет Гарета Саутгейта на место своего главного тренера Эрика Тен Хага, если тот провалит начало нового сезона.

Когда после завоевания Кубка Англии в конце мая новое руководство "Юнайтед" взялось анализировать сезон 2023/24, чтобы принять решение насчет дальнейшего сотрудничества с Тен Хагом, Саутгейт считался одним из фаворитов на замену Эрику.



Однако Саутгейт наотрез отказался обсуждать свое будущее до возвращения с Евро-2024, а "Юнайтед" так долго ждать оказался не готов. Поэтому "красные дьяволы" продлили действующий контракт Эрика на 12 месяцев — до лета 2026.



Накануне, спустя два дня после поражения от Испании в финале Евро-2024, Саутгейт объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Англии, однако доступность Гарета не должна оказать дополнительное давление на Тен Хага.



По информации Daily Mail, боссы "Юнайтед" всецело сосредоточены на том, чтобы поддержать Тен Хага, а если тот и провалит начало нового сезона, то приход Саутгейта все равно будет "крайне маловероятен", потому что первым в списке "дьяволов" на замену Эрику значится бывший рулевой "Челси" Томас Тухель.



Лишь в прошлом месяце совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф встречался с Тухелем в Монако, но в конце концов отмел идею со сменой главного тренера этим летом, решив дать шанс Тен Хагу.