"Челси" начал расследование в отношении Энцо

Энцо Фернандес "Челси" инициировал расследование в отношении Энцо Фернандеса после скандальной публикации своего полузащитника в социальной сети.

После победы со сборной Аргентины над Колумбией в финале Кубка Америки в минувшее воскресенье 23-летний Эрнандес запустил прямую трансляцию в инстаграме.

И прямо во время этой трансляции Энцо вместе со своими партнерами по национальной команде принялся исполнять оскорбительную песню насчет сборной Франции, которая была побеждена аргентинцами в финале Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.

В этой песне, например, говорится, что игроки сборной Франции на самом деле являются африканцами и предпочитают заниматься любовью с трансгендерами.

Реакция на это последовала немедленно. Аксель Дисаси, Весле Фофана и Мало Гюсто отписались от своего партнера по "Челси" в инстаграме, а Французская федерация футбола пообещала подать официальную жалобу на коллег из Аргентины за "оскорбительные высказывания расистского и дискриминационного характера".

Как сообщает BBC, свою проверку в отношении Фернандеса начал и "Челси", который купил Энцо у "Бенфики" за 107 миллионов фунтов в январе 2023.

Добавим, Энцо уже официально принес свои извинения, заверив, что он против дискриминации и что слова песни не отражают его взгляды.


Метки расизм, сборная Аргентины, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. jawen 17.07.2024 08:49 # jawen
    107 млн отдать за охреневшего расиста - это надо постараться

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  2. alexomck 17.07.2024 08:34 # alexomck
    последние 10 матчей Челси в сезоне с Энцо и без

    https://skrinshoter.ru/sQl3ZjIj06D?a

    можно отправить отдохнуть и подумать, не той важности боец

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  3. goonner 17.07.2024 08:21 # goonner
    вся суть Щёльсе в этом игрочишке. Гнилой, с котелком вместо головы, не способный даже на один шаг вперёд свои действия продумать.

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