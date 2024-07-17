"Челси" начал расследование в отношении Энцо
"Челси" инициировал расследование в отношении Энцо Фернандеса после скандальной публикации своего полузащитника в социальной сети.
После победы со сборной Аргентины над Колумбией в финале Кубка Америки в минувшее воскресенье 23-летний Эрнандес запустил прямую трансляцию в инстаграме.
И прямо во время этой трансляции Энцо вместе со своими партнерами по национальной команде принялся исполнять оскорбительную песню насчет сборной Франции, которая была побеждена аргентинцами в финале Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.
В этой песне, например, говорится, что игроки сборной Франции на самом деле являются африканцами и предпочитают заниматься любовью с трансгендерами.
Реакция на это последовала немедленно. Аксель Дисаси, Весле Фофана и Мало Гюсто отписались от своего партнера по "Челси" в инстаграме, а Французская федерация футбола пообещала подать официальную жалобу на коллег из Аргентины за "оскорбительные высказывания расистского и дискриминационного характера".
Как сообщает BBC, свою проверку в отношении Фернандеса начал и "Челси", который купил Энцо у "Бенфики" за 107 миллионов фунтов в январе 2023.
Добавим, Энцо уже официально принес свои извинения, заверив, что он против дискриминации и что слова песни не отражают его взгляды.
17.07.2024 08:00
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Последние комментарии:
107 млн отдать за охреневшего расиста - это надо постараться
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последние 10 матчей Челси в сезоне с Энцо и без
https://skrinshoter.ru/sQl3ZjIj06D?a
можно отправить отдохнуть и подумать, не той важности боец
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вся суть Щёльсе в этом игрочишке. Гнилой, с котелком вместо головы, не способный даже на один шаг вперёд свои действия продумать.
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