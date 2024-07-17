"Челси" начал расследование в отношении Энцо

"Челси" инициировал расследование в отношении Энцо Фернандеса после скандальной публикации своего полузащитника в социальной сети.

После победы со сборной Аргентины над Колумбией в финале Кубка Америки в минувшее воскресенье 23-летний Эрнандес запустил прямую трансляцию в инстаграме.



И прямо во время этой трансляции Энцо вместе со своими партнерами по национальной команде принялся исполнять оскорбительную песню насчет сборной Франции, которая была побеждена аргентинцами в финале Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.



В этой песне, например, говорится, что игроки сборной Франции на самом деле являются африканцами и предпочитают заниматься любовью с трансгендерами.



Реакция на это последовала немедленно. Аксель Дисаси, Весле Фофана и Мало Гюсто отписались от своего партнера по "Челси" в инстаграме, а Французская федерация футбола пообещала подать официальную жалобу на коллег из Аргентины за "оскорбительные высказывания расистского и дискриминационного характера".



Как сообщает BBC, свою проверку в отношении Фернандеса начал и "Челси", который купил Энцо у "Бенфики" за 107 миллионов фунтов в январе 2023.



Добавим, Энцо уже официально принес свои извинения, заверив, что он против дискриминации и что слова песни не отражают его взгляды.