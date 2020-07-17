Трент заинтересован в переходе в "Реал"

Вице-капитан "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заинтересован в переходе в "Реал".

Как и у Виргила Ван Дейка и Мохамедом Салахом, сейчас у Трента остается только один год по действующему контракту с "Ливерпулем". Решение вопроса с будущим всех трех ключевых игроков является приоритетной задачей для нового главного тренера "красных" Арне Слота.



По информации talkSPORT, "Реал" настроен воспользоваться контрактной ситуацией Трента и переманить 25-летнего защитника в это трансферное окно.



В "Реале" надеются, что ключевую роль в трансфере Александер-Арнольда сыграют его близкие отношения со своим партнером по сборной Англии Джудом Беллингемом, который блестяще выступает в Мадриде после своего перехода из дортмундской "Боруссии" год назад.



А Кристиан Фальк из Bild и вовсе утверждает, что Александер-Арнольд заинтересован в переходе в "Реал" и уже находится в контакте с испанским грандом.



В отличие от Ван Дейка и Салаха, которым уже за 30, Александер-Арнольд находится в самом расцвете сил, и его потеря свободным агентом через год была бы наиболее тяжелой для "Ливерпуля" в финансовом отношении. В данный момент стороны не ведут переговоры о новом контракте.