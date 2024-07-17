Альварес — цель номер один "Атлетико" на случай ухода Мораты

"Атлетико" рассматривает нападающего "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса в качестве своей цели номер один на случай ухода Альваро Мораты.

Альварес забил 36 голов в своих 103 матчах за "Сити" после перехода из "Ривер Плейт" летом 2022, но игроком стартового состава "горожан" так и не стал.



На протяжении последних недель не утихают слухи насчет возможного ухода Альвареса. Ранее пресса сватала 24-летнего игрока сборной Аргентины в "Челси" и ПСЖ.



По информации ESPN, теперь на Альвареса нацелился "Атлетико", который договаривается о продаже 31-летнего Мораты в "Милан". Утверждается, что победитель Евро-2024 в составе сборной Испании уже согласился на переезд в Италию.



Контракт Мораты с "Миланом" предусматривает отступные в 15 миллионов евро (12.6 млн. фунтов), поэтому вероятность того, что "Атлетико" потребуется другой нападающий, высока.



Правда, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне все еще может дать шанс Саму Омородиону, который прошлый сезон провел в аренде в "Депортиво Алавес".