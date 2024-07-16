"Саутгемптон" приобрел Даунса у "Вест Хэма"

"Саутгемптон" завершил приобретение полузащитника "Вест Хэма" Флинна Даунса за 18 миллионов фунтов.

Даунс заключил с "Саутгемптоном" контракт до 2028 года и теперь приступает к предсезонной подготовке с командой Расселла Мартина.



Именно за "Саутгемптон" Даунс провел прошлый сезон на правах аренды. 25-летний англичанин принял участие в 37 матчах и сыграл ключевую роль в возвращении "святых" в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа.



Даунс представлял "Вест Хэм" после своего перехода из "Суонси" за 12 млн. фунтов два года назад. Всего Флинн сыграл 35 матчей за "молотобойцев", включая 11 на пути к трофею Лиги Конференций в сезоне 2022/23.