Гринвуд согласился перейти в "Марсель"

Французский "Марсель" достиг принципиальной договоренности с нападающим "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом.

Еще неделю назад стало известно, что "Юнайтед" согласился отпустить Гринвуда в "Марсель" по сделке стоимостью 26.7 млн. фунтов, включая 3.4 млн. фунтов в виде бонусов.



Этот трансфер зависел от самого Гринвуда, и сейчас, утверждает The Athletic, 22-летний англичанин в устной форме дал свое согласие присоединиться к новой команде Роберто Де Дзерби.



Теперь Гринвуд направляется во Францию, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить заключительные детали личного контракта.



Помимо указанной выше компенсации, "Юнайтед" будет положена доля от последующей перепродажи игрока клубом Лиги 1 — в размере 40-50 процентов.



Добавим, Гринвуд забил 35 голов в 129 матчах за "Юнайтед" после своего дебюта в 2019 году. Последний раз Мейсон примерял футболку "красных дьяволов" еще в январе 2022, когда он угодил в скандал с изнасилованием и избиением своей девушки.