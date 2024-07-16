В "Ньюкасле" уверены, что Хау не уйдет в сборную Англии

В "Ньюкасле" уверены, что смогут предотвратить уход своего главного тренера Эдди Хау в сборную Англии.

Во вторник Гарет Саутгейт подтвердил, что оставляет должность главного тренера сборной Англии, и Хау сразу же был возведен в статус одного из фаворитов FA.



Однако улучшенный контракт, который Хау подписал с "Ньюкаслом" в 2022 году, предусматривает зарплату почти вдвое больше, нежели имел Саутгейт.



Кроме того, FA пришлось бы крупно потратиться на компенсацию "Ньюкаслу" ради приглашения Хау, и издание Sky Sports сильно сомневается, что Ассоциация сможет позволить себе Эдди.



Поэтому на "Сент-Джеймс Парк" не переживают насчет возможного ухода Хау. "Сороки" чувствуют, что 46-летний англичанин пока не видит себя тренером на международном уровне.



Как бы то ни было, уже через шесть недель сборная Англии стартует в Лиге Наций, и у FA есть не так много времени, чтобы определиться с заменой Саутгейту.