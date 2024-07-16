"Тоттенхэм" отклонил предложение "Милана" по Эмерсону Роялу

"Тоттенхэм" отклонил стартовое предложение итальянского "Милана" о покупке правого защитника Эмерсона Рояла.

По информации BBC, "Милан" сделал свое предложение на словах, а затем прислал его в письменном виде, выразив готовность заплатить 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов) за Эмерсона.



"Тоттенхэм" открыт к продаже 25-летнего игрока сборной Бразилии, но указанная сумма не устоила лондонский клуб.



Интерес к Эмерсону также проявляют дортмундская "Боруссия" и клубы Саудовской Аравии, поэтому "Тоттенхэм" уже ищет себе другого игрока на правый фланг обороны, в качестве одного из вариантов рассматривая Брадли Локо из французского "Бреста".



Добавим, сами "шпоры" потратили 25 млн. фунтов на приобретение Эмерсона у "Барселоны" летом 2021. В минувшем сезоне Роял не имел твердого места в стартовом составе команды Анге Постекоглу, и это является поводом для беспокойства, учитывая приближение Чемпионата Мира 2026 года.