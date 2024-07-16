Гвардиола отложит решение насчет своего будущего до зимы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола примет решение насчет своего будущего предстоящей зимой — в период с декабря по февраль.

Этим летом Гвардиола отметил восемь лет работы в "Сити". Одновременно Хосеп проводил на отдых Юргена Клоппа, чей "Ливерпуль" многие годы был его основным конкурентом.



Новый сезон станет последним по действующему контракту Гвардиолы, и у боссов "Сити" существуют большие опасения, не захочет ли Хосеп последовать примеру Клоппа и отдохнуть от футбола.



Президент "Сити" Халдун Аль-Мубарак готов уже сейчас предложить Гвардиоле новый контракт, однако в клубе уважают желание Хосепа взять время на размышления.



По информации The Guardian, 53-летний каталонец пока не определился со своим будущем и собирается принять свое решение посреди сезона 2024/25.



Гвардиола уже является самым успешным тренером в истории "Сити", выиграв шесть титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.