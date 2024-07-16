Владельцы "Ливерпуля" отказались от покупки "Бордо"

Компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", свернула переговоры о покупке французского "Бордо".

На прошлой неделе стало известно, что терпящий бедствие "Бордо" может породниться с "Ливерпулем", чьи владельцы задумали создать свою империю клубов по примеру "Манчестер Сити".



Однако сегодня французский клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что переговоры с FSG Джона Генри не оказались плодотворными.



Свое решение отказаться от покупки "Бордо" FSG объяснила необходимостью больших денежных вливаний в стадион, а также общим экономическим состоянием французского футбола.



Добавим, у "Бордо" остается время до 27 июня, чтобы предоставить финансовые гарантии и избежать понижения в третий французский дивизион.