Владельцы "Ливерпуля" отказались от покупки "Бордо"
Компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", свернула переговоры о покупке французского "Бордо".
На прошлой неделе стало известно, что терпящий бедствие "Бордо" может породниться с "Ливерпулем", чьи владельцы задумали создать свою империю клубов по примеру "Манчестер Сити".
Однако сегодня французский клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что переговоры с FSG Джона Генри не оказались плодотворными.
Свое решение отказаться от покупки "Бордо" FSG объяснила необходимостью больших денежных вливаний в стадион, а также общим экономическим состоянием французского футбола.
Добавим, у "Бордо" остается время до 27 июня, чтобы предоставить финансовые гарантии и избежать понижения в третий французский дивизион.
16.07.2024 18:00
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