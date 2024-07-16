Кайл Уолкер включен в символическую сборную Евро-2024
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер оказался единственным представителем сборной Англии в символической сборной Евро-2024.
Напомним, на турнире в Германии англичане достигли финала, где проиграли Испании со счетом 2:1.
Однако в символическую сборную, состав которой определила группа технических наблюдателей УЕФА, из англичан попал только 34-летний Уолкер, сыгравший все семь матчей на Евро-2024.
Здесь же оказались еще четверо игроков из Премьер-Лиги: француз Вильям Салиба из "Арсенала", швейцарец Мануэль Аканджи из "Манчестер Сити", а также испанцы Марк Кукурелья из "Челси" и Родри из "Сити".
Добавим, что Родри был признан лучшим игроком Евро-2024.
16.07.2024 17:00
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Последние комментарии:
Мамардашвили и карвахаль должны были быть
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По турниру хорошо, в финале посредственный матч провел. В целом - такой выбор, дабы финалистов совсем вниманием не обойти.
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Карвахаль должен быть вместо него. Но Уокер тоже топ.
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Странно, Уолкер слабовато сыграл. Гехи значительно лучше был, его вместо Аканджи надо было.
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12й испанский игрок
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