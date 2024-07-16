Кайл Уолкер включен в символическую сборную Евро-2024

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер оказался единственным представителем сборной Англии в символической сборной Евро-2024.

Напомним, на турнире в Германии англичане достигли финала, где проиграли Испании со счетом 2:1.

Однако в символическую сборную, состав которой определила группа технических наблюдателей УЕФА, из англичан попал только 34-летний Уолкер, сыгравший все семь матчей на Евро-2024.

Здесь же оказались еще четверо игроков из Премьер-Лиги: француз Вильям Салиба из "Арсенала", швейцарец Мануэль Аканджи из "Манчестер Сити", а также испанцы Марк Кукурелья из "Челси" и Родри из "Сити".

Добавим, что Родри был признан лучшим игроком Евро-2024.

Символическая сборная Евро-2024


Метки Евро-2024, Манчестер Сити, сборная Англии, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 16.07.2024 17:56 # quavo
    Мамардашвили и карвахаль должны были быть

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  2. alexomck 16.07.2024 17:30 # alexomck
    По турниру хорошо, в финале посредственный матч провел. В целом - такой выбор, дабы финалистов совсем вниманием не обойти.

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  3. burnley 16.07.2024 17:26 # burnley
    Карвахаль должен быть вместо него. Но Уокер тоже топ.

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  4. gin 16.07.2024 17:19 # gin
    Странно, Уолкер слабовато сыграл. Гехи значительно лучше был, его вместо Аканджи надо было.

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  5. narcot 16.07.2024 17:08 # narcot
    12й испанский игрок

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