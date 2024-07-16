Кайл Уолкер включен в символическую сборную Евро-2024

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер оказался единственным представителем сборной Англии в символической сборной Евро-2024.

Напомним, на турнире в Германии англичане достигли финала, где проиграли Испании со счетом 2:1.



Однако в символическую сборную, состав которой определила группа технических наблюдателей УЕФА, из англичан попал только 34-летний Уолкер, сыгравший все семь матчей на Евро-2024.



Здесь же оказались еще четверо игроков из Премьер-Лиги: француз Вильям Салиба из "Арсенала", швейцарец Мануэль Аканджи из "Манчестер Сити", а также испанцы Марк Кукурелья из "Челси" и Родри из "Сити".



Добавим, что Родри был признан лучшим игроком Евро-2024.



