Хау и Поттер входят в шорт-лист кандидатов на работу со сборной Англии

Шорт-лист FA на вакантную роль главного тренера сборной Англии включает в себя Эдди Хау и Грэма Поттера.

Ранее во вторник Гарет Саутгейт объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Англии, приняв это решение после воскресного поражения в финале Евро-2024 от Испании.



По информации Sky Sports, процессом определения нового рулевого для национальной команды будут заведовать исполнительный директор FA Марк Баллингем и технический директор организации Джон Макдермотт.



Пока Саутгейт исполнял свои обязанности, FA ни с кем не контактировала, однако у Ассоциации есть внушительный шорт-лист кандидатов.



FA открыта к приглашению иностранного тренера, но все же Ассоциация предпочитает поставить во главе сборной англичанина.



Помимо упомянутых Хау, который сейчас тренирует "Ньюкасл", и Поттер, который более года назад покинул "Челси", на радаре у FA находятся рулевой молодежной сборной Англии U-21 Ли Карсли и Маурисио Почеттино, уволенный из "Челси" в конце прошлого сезона.