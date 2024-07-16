Каррагер находит чрезмерной критику в адрес Саутгейта

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что покинувший пост главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт подвергался чрезмерной критике во время Евро-2024.

На всем своем пути к финалу Евро-2024 Саутгейт и его игроки были обильно критикуемы за невыразительный футбол. Особенно досталось Гарету после поражения 2:1 от Испании в финальном матче.



По мнению Каррагера, Саутгейт не заслужил такого отношения к себе, потому что наивно требовать трофея от сборной, которая не имеет культуры больших побед.



"Я бы хотел, чтобы Гарет Саутгейт остался, но я пойму, если он уйдет. Если подумать о критике, которой он подвергается, то это чересчур. Кто бы захотел взяться за работу со сборной Англии? Учитывая то, что ты должен будешь выиграть Чемпионат Мира или следующее Евро, чтобы ее оценили как успешную".



"Мы не являемся страной, которая выигрывает трофеи, мы — не Бразилия. Мы не являемся сборной с историей — да, мы хотим изменить это. Но я не вижу большого количества тренеров, которые облизываются и говорят: "О, я бы хотел взяться за эту работу".



"Лучшие тренеры в футболе соперничают в Лиге Чемпионов, там они хотят быть. А в международном футболе все зависит от игроков — ты не можешь взять и купить игроков в свою сборную, ты должен работать с тем, что имеешь. Возможно, другой тренер смог бы выжать больше из этой группы, но нас волнует победа на турнире — а это нечто, чего мы достигали однажды за 100 лет".



"Лучшие тренеры не работают на международном уровне. Тренер сборной Испании — идеальный тому пример, большинство людей не слышали о нем до этого турнира. Проблема Саутгейта в том, что люди рассматривают его своим для FA парнем, который не добивался успеха и не имеет опыта побед".



"Работа со сборной Англии не является предельной мечтой для тренеров. Лучшие работы — в Премьер-Лиге, где крутятся деньги. Саутгейт знает международный футбол, он великолепно выступает перед медиа, он знает игроков — я не уверен, кого люди хотят видеть вместо него", — сообщил Каррагер Sky Sports.