Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Анлии

Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии.

Соответствующее решение Саутгейт принял менее чем через 48 часов после поражения 2:1 от Испании в финале Евро-2024.



То был второй финал Чемпионата Европы, проигранный Саутгейтом, после финального матча против Италии три года назад, когда англичане уступили в серии пенальти.



За восемь лет на тренерском мостике сборной Англии Саутгейт провел 102 матча, также достигнув полуфинальной стадии на ЧМ-2018 в России и четвертьфинальной на ЧМ-2022 в Катаре.



Контракт Саутгейта был рассчитан до декабря, и FA хотела продлить сотрудничество с Гаретом, но 53-летний специалист поступил по-своему.



"Будучи гордым англичанином, для меня было честью всей жизни играть за сборную Англии и тренировать сборную Англии. Это значило все для меня, и я отдавался этому без остатка".



"Но настало время для перемен и для новой главы. Воскресный финал против Испании в Берлине был моим последним матчем в качестве главного тренера сборной Англии", — объясняет свой уход Саутгейт.