Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Анлии
Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии.
Соответствующее решение Саутгейт принял менее чем через 48 часов после поражения 2:1 от Испании в финале Евро-2024.
То был второй финал Чемпионата Европы, проигранный Саутгейтом, после финального матча против Италии три года назад, когда англичане уступили в серии пенальти.
За восемь лет на тренерском мостике сборной Англии Саутгейт провел 102 матча, также достигнув полуфинальной стадии на ЧМ-2018 в России и четвертьфинальной на ЧМ-2022 в Катаре.
Контракт Саутгейта был рассчитан до декабря, и FA хотела продлить сотрудничество с Гаретом, но 53-летний специалист поступил по-своему.
"Будучи гордым англичанином, для меня было честью всей жизни играть за сборную Англии и тренировать сборную Англии. Это значило все для меня, и я отдавался этому без остатка".
"Но настало время для перемен и для новой главы. Воскресный финал против Испании в Берлине был моим последним матчем в качестве главного тренера сборной Англии", — объясняет свой уход Саутгейт.
16.07.2024 13:20
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сукаааааааа
В полицию России начнут нанимать граждан Таджикистана
Граждане Таджикистана смогут поступить в юридические университеты и институты Министерства внутренних дел России. Набор абитуриентов на 2024-2025 учебный год уже открыт, сообщило МВД республики.
Обучение будет дневным и займет пять лет.
После обучения таджики могут работать как в полиции МВД РФ так и в полиции Таджикистана.
«При отборе кандидатов особое внимание уделяется их уровню знаний, культуре, моральной зрелости, деловым качествам, профессиональной пригодности, состоянию здоровья и физической подготовке», — добавили в МВД Таджикистана.
Напомним, в мае глава МВД России Владимир Колокольцев пожаловался на острую нехватку личного состава. По его словам, чтобы полностью укомплектовать штат полиции, требуется 152 тыс. человек.
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За такое решение - уважуха, мужской поступок.
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Как же руководство говноедси поторопилось с назначением хлеборезки. Сейчас локти себе кусают уахахахахахахахаха
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проебали два чm
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Херсонское направление.
Наши разведчики - операторы БПЛА заметили, как машины приезжают и уезжают днём и ночью. Подвозят различное оборудование. После чего было нанесено огневое поражение по данному ПВД.
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Наконец-то блять. Хоть в футбол начнут играть
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Трамп выбрал своим кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнса. Это молодой сенатор из Огайо, ветеран войны в Ираке — правда, служивший на штабной должности. Считается радикальным трампистом.
Самый «антиукраинский» вариант из всех потенциальных вице-президентов. Выбор логичный, учитывая ориентацию Вэнса на регионы «ржавого пояса», куда входят колеблющиеся штаты. Тот же Огайо как раз один из колеблющихся штатов, который даёт много выборщиков.
Однако на решение Трампа выбрать Вэнса могло напрямую повлиять и недавнее покушение. Во-первых, позиции Трампа укрепились, рейтинг вырос. А это значит, что уже не так важно заигрывать с латиноамериканцами — акции Марко Рубио вниз. Во-вторых, тот же неокон Рубио, которого ранее называли основным претендентом на должность вице-президента, является куда более приемлемой фигурой для Демпартии и американского истеблишмента. И в случае повторного — уже успешного — покушения на Трампа он мог бы стать удобной и даже компромиссной фигурой во главе государства. Такого риска Трамп позволить себе уже не может. Да и кейс Майка Пенса многому научил.
Поэтому он выбрал наиболее радикальную и неприятную оппонентам фигуру.
Теперь какой смысл убивать Трампа даже в случае избрания, если на его место придёт верный последователь, продолжающий ту же самую линию? Так что выстрелы в Пенсильвании могли сильно повлиять на будущее США и мировой политики.
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дождались
(ответить)
Рэтклиф своего пасынка записал ручкой
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ХУЯСИ
В МЮ ЕТО ТОПОРИКА
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У Англии в начале 00-х состав был не хуже, а то и лучше. И тренеры классные. И хули? Я хз, с чего сегодняшний состав из рафинированных игроков, заточенных только под свой клуб и только там имеющих статус звёзд, кто-то считает прям золотым поколением и чуть ли не лучшим в истории? (2)
Так что не ищите основную проблему в тренере.
(ответить)
Вот и минусанулась сборная Англии, прыгнули пару раз выше головы и хватит:)
(ответить)
Мужчина, чё.
(ответить)
Ушла эпоха. Скучать конечно не будем, но финалы теперь желательно и выигрывать в США и дома.
(ответить)
Ничего страшного. Возьмут мыло (лампард) на его (шыло) место.
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Бестрофейник! Не везёт Кейну с тренерами.
Гоу в Челси к Марески, сразу оформим двушечку чашечек на изи!
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Ещё Кейна слить и можно оформлять кубок ЧМ
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Люди в голосовании справа: Саутгейт должен остаться
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