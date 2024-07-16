"Аль-Иттихад" хочет Муссу Диаби

Мусса Диаби Саудовкий "Аль-Иттихад" заинтересован в приобретении вингера "Астон Виллы" Муссы Диаби.

Диаби только год назад присоединился к "Вилле", перебравшись в Бирмингем из "Байера" за 34.6 млн. фунтов плюс бонусы.

Диаби хорошо вписался в игру "Виллы". Мусса пропустил лишь один матч команды Унаи Эмери в прошлом сезоне Премьер-Лиги, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач.

Однако теперь над пробившейся в Лигу Чемпионов "Виллой" нависла угроза лишиться Диаби, потому что 25-летний игрок сборной Франции стал трансферной целью для "Аль-Иттихада".

Как сообщает The Athletic, "Вилла" сможет получить внушительную прибыль, если согласится отпустить Диаби в Саудовскую Аравию.


Метки Аль-Иттихад, Астон Вилла, Диаби

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2024 13:00

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