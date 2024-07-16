"Аль-Иттихад" хочет Муссу Диаби

Саудовкий "Аль-Иттихад" заинтересован в приобретении вингера "Астон Виллы" Муссы Диаби.

Диаби только год назад присоединился к "Вилле", перебравшись в Бирмингем из "Байера" за 34.6 млн. фунтов плюс бонусы.



Диаби хорошо вписался в игру "Виллы". Мусса пропустил лишь один матч команды Унаи Эмери в прошлом сезоне Премьер-Лиги, забив шесть голов и отдав восемь результативных передач.



Однако теперь над пробившейся в Лигу Чемпионов "Виллой" нависла угроза лишиться Диаби, потому что 25-летний игрок сборной Франции стал трансферной целью для "Аль-Иттихада".



Как сообщает The Athletic, "Вилла" сможет получить внушительную прибыль, если согласится отпустить Диаби в Саудовскую Аравию.