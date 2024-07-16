"Вильярреал" завершил приобретение Камбвала
Испанский "Вильярреал" завершил приобретение защитника "Манчестер Юнайтед" Вилли Камбвала.
Камбвала заключил с "Вильярреалом" контракт до 2029 года, принеся "Юнайтед" 11.5 млн. фунтов (9.7 млн. фунтов).
По информации The Guardian, "Юнайтед" решил продать Камбвала после того, как 19-летний француз отказался от продления своего истекавшего через год контракта.
При этом "Юнайтед" получил опцию обратного выкупа Камбвала в течение ближайших трех лет, а также "красным дьяволам" положена значительная доля от последующей перепродажи игрока "Вильяррелом".
Камбвала перешел в "Юнайтед" из французского "Сошо" в октябре 2020 и сыграл 10 матчей за первую команду "дьяволов" после своего дебюта против "Вест Хэма" в декабре 2023.
16.07.2024 12:00
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