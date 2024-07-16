"Вильярреал" завершил приобретение Камбвала

Испанский "Вильярреал" завершил приобретение защитника "Манчестер Юнайтед" Вилли Камбвала.

Камбвала заключил с "Вильярреалом" контракт до 2029 года, принеся "Юнайтед" 11.5 млн. фунтов (9.7 млн. фунтов).



По информации The Guardian, "Юнайтед" решил продать Камбвала после того, как 19-летний француз отказался от продления своего истекавшего через год контракта.



При этом "Юнайтед" получил опцию обратного выкупа Камбвала в течение ближайших трех лет, а также "красным дьяволам" положена значительная доля от последующей перепродажи игрока "Вильяррелом".



Камбвала перешел в "Юнайтед" из французского "Сошо" в октябре 2020 и сыграл 10 матчей за первую команду "дьяволов" после своего дебюта против "Вест Хэма" в декабре 2023.