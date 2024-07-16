"Сити" отклонил стартовое предложение "Аль-Насра" по Эдерсону
"Манчестер Сити" отклонил стартовое предложение саудовского "Аль-Насра" в 25 миллионов фунтов о покупке голкипера Эдерсона.
Эдерсон бессменно является первым номером "Сити" после своего перехода из "Бенфики" в 2017 году. Дела 30-летнего бразильца на "Этихад" идут более чем хорошо.
Однако предполагается, что Эдерсон открыт к переезду в Саудовскую Аравии, где ему предлагают стать партнером по команде Криштиану Роналду и получать около 900,000 фунтов в неделю.
Сейчас "Аль-Наср", наконец, оформил свой интерес к Эдерсону, однако стартовое предложение саудитов не устроило "Сити", сообщает Daily Mail.
На этой неделе боссы "Сити" собираются поговорить с Эдерсоном. "Горожане" готовы заключить с бразильским голкипером новую сделку на улучшенных условиях.
Если же Эдерсон настоит на своем уходе, то сможет это сделать, но "Аль-Насру" придется улучшить свое предложение до 50 млн. фунтов.
16.07.2024 11:00
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и кого на замену?
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