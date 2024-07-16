"Ливерпуль" интересуется Симаканом

"Ливерпуль" проявил интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Мохамеду Симакану.

По информации Sky Sport Germany, Симакан сосредоточен на новом сезоне и не чувствует себя несчастным в Лейпциге, но в то же время допускает уход из клуба этим летом.



Помимо "Ливерпуля", Симаканом также интересуется "Атлетико", но оба клуба пока не вступали в переговоры и не выдвигали своих предложений.



Чтобы убедить "РБ Лейпциг" отпустить 24-летнего француза гвинейского происхождения, "Ливерпулю" придется потратить около 40-45 миллионов евро (34-38 млн. фунтов).



Симакан способен сыграть как центрального, так и правого защитника, а "Ливерпулю" как раз нужен игрок в центр обороны в связи с уходом Жоэля Матипа.