"Ливерпуль" интересуется Симаканом

Мохамед Симакан "Ливерпуль" проявил интерес к защитнику "РБ Лейпциг" Мохамеду Симакану.

По информации Sky Sport Germany, Симакан сосредоточен на новом сезоне и не чувствует себя несчастным в Лейпциге, но в то же время допускает уход из клуба этим летом.

Помимо "Ливерпуля", Симаканом также интересуется "Атлетико", но оба клуба пока не вступали в переговоры и не выдвигали своих предложений.

Чтобы убедить "РБ Лейпциг" отпустить 24-летнего француза гвинейского происхождения, "Ливерпулю" придется потратить около 40-45 миллионов евро (34-38 млн. фунтов).

Симакан способен сыграть как центрального, так и правого защитника, а "Ливерпулю" как раз нужен игрок в центр обороны в связи с уходом Жоэля Матипа.


Метки Ливерпуль, РБ Лейпциг, Симакан

Автор mihajlo   

Дата 16.07.2024 10:00

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