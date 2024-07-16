Кейн принял решение насчет своей карьеры в сборной Англии

Капитан сборной Англии Харри Кейн решил, что не будет завершать международную карьеру.

30-летний Кейн выходил в стартовом составе на все матчи англичан на Евро-2024, но полностью сыграл только два из них.



Более того, в финале главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт заменил Кейна уже на 61-й минуте, позже признав, что физическая форма бомбардира "Баварии" на турнире оставляла желать лучшего из-за перенесенной в концовке прошлого сезона травмы.



Проигранный Испании финал со счетом 2:1 был возможность для Кейна завоевать свой первый командный трофей в карьере, поэтому Харри оказался абсолютно опустошен поражением.



Однако Кейн, которому на следующей неделе исполнится 31, не имеет намерений насчет ухода из сборной и не помышляет об отказе от капитанской повязки, утверждает Daily Mirror.



"Мы не смогли достичь того, над чем так упорно трудились, и я убит горем. Это был долгий и тяжелый турнир, и я так горжусь парнями и персоналом за достижение в финала".



"В конце концов мы не достигли своей цели, и нам придется смириться с этим, но, как мы это всегда делаем, нам нужно взять себя в руки, отряхнуться и снова быть готовыми сражаться в футболке сборной Англии. Спасибо всем фанатам, которые верили в нас и поддерживали нас до самого конца!" — пишет Кейн в социальных сетях.