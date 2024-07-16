МЮ отклонил предложения "Галатасарая" по Мактоминею

"Манчестер Юнайтед" отклонил уже несколько предложений турецкого "Галатасарая" о покупке полузащитника Скотта Мактоминея.

Мактоминей мог покинуть "Юнайтед" еще прошлым летом, когда его пытался заполучить "Вест Хэм". Однако "молотобойцы" не смогли заплатить столько, сколько за своего воспитанника хотели "красные дьяволы".



В результате 27-летний шотландец остался и провел свой самый продуктивный сезон в карьере, забив 10 голов за "Юнайтед" и утвердившись важным игроком команды Эрика Тен Хага.



Сейчас у Мактоминея остается только один год по контракту, что делает продажу Скотта этим летом весьма вероятной, хотя "Юнайтед" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



Заполучить Мактоминея уже пытается "Галатасарай", однако Manchester Evening News сомневается, что клуб из Стамбула сможет сделать устраивающее "Юнайтед" предложение.



Добавим, прошлым летом "Юнайтед" оценивал Мактоминея в 40 миллионов фунтов.