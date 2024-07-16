Тен Хаг раскритиковал своих игроков после поражения в предсезонном матче

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обрушился с критикой на своих игроков после поражения в товарищеском матче от "Русенборга".

В понедельник "Юнайтед" сыграл свой первый предсезонный матч, уступив в Норвегии местному "Русенборгу" со счетом 1:0.



Тен Хаг не мог рассчитывать на большинство игроков первой команды, однако в стартовом составе все равно оказались такие звезды, как Джонни Эванс, Аарон Ван-Биссака, Каземиро, Мейсон Маунт и Маркус Рэшфорд.



Свой единственный гол в этом матче "Юнайтед" пропустил уже в компенсированное время, но Тен Хага расстроил не только результат.



"Результат — не вторичен. Конечно, мы в процессе предсезонной подготовки, но у нас в "Манчестер Юнайтед" стандарты таковы, что ты должен выигрывать матчи и уж точно не проигрывать их".



"Поэтому, если ты не можешь выиграть, не проиграй матч, особенно на последней секунде. Но, конечно, игра важнее, и игра была ниже стандартов".



"Мы можем говорить о том, что все было плохо, но я не такой парень. Я просто увидел, что это не соответствует стандарту футбола топ-уровня. В футболе топ-уровня ты должен достигать гораздо более высоких стандартов, и это начинается с требований к форме каждого отдельного игрока".



"Я знаю, что мы не можем быть в игровой форме, и я знаю, что нам нужны такие матчи. Соперник уже играет в своей лиге, поэтому уровень их физической готовности гораздо выше. Но мы — "Манчестер Юнайтед", и мы должны играть лучше", — сообщил Тен Хаг MUTV.