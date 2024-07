Светская хроника за вторник

Мейсон Гринвуд направляется в "Марсель". "Манчестер Сити" не будет покупать Дани Ольмо. Томас Тухель хочет возглавить сборную Англии. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о покупке полузащитника ПСЖ Мануэля Угарте. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Юнайтед" Мейсон Гринвуд дал зеленый свет на переход в "Марсель" за 26.7 млн. фунтов. (Di Marzio)



В данный момент "Манчестер Сити" не работает над приобретением полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" и ПСЖ выбыли из гонки за защитника "Лилля" Лени Йоро, который выбирает между "Юнайтед" и "Реалом". (Sky Sport Germany)



"Арсенал" планирует приобрести полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. (The Telegraph)



"Арсенал" надеется сбить цену за защитника Риккардо Калафьори, за которого "Болонья" просит 42 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс заинтересован в переходе в "Челси". (Football Insider)



"Челси" и "Тоттенхэм" заинтересованы в центральном защитнике Марио Эрмосо, который доступен свободным агентом после истечения своего контракта с "Атлетико". (Radio Punto Nuovo)



Защитник "Челси" Трево Чалоба отверг "Ноттингем Форест", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас", потому что ищет для себя идеальный вариант. "Синие" недовольны тем, что их воспитанник не спешит уходить из клуба. (TEAMtalk)



"Вест Хэм" следит за вингером "Арсенала" Рисом Нелсоном. (Evening Standard)



"Эвертон" хочет заполучить вингера "Лидса" Вильфреда Ньонто. (Sky Sports)



Другое



Бывший наставник "Челси" Томас Тухель хочет тренировать сборную Англии. (The Sun)



Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что Харри Кейну стоит подумать о завершении международной карьеры. (talkSPORT)



"Вулверхэмптон" подал жалобу в УЕФА после того, как южнокорейский нападающий "волков" Хван Хи Чхан подвергся расистским оскорблениям во время предсезонного матча против "Комо" в Марбелье. (The Independent)



Бывший нападающий "Челси" и "Арсенала" Оливье Жиру завершил карьеру в сборной Франции. (Sky Sports)