"Юнайтед" сделал запрос насчет Та
"Манчестер Юнайтед" сделал запрос насчет защитника "Байера" Джонатана Та.
Этим летом "Юнайтед" собирается приобрести сразу трех центральных защитников. "Красные дьяволы" находятся на пороге договоренности по Маттейсу Де Лигту из "Баварии" и ждут окончательного ответа от Лени Йоро из "Лилля".
Переход Джаррада Брантуэйта из "Эвертона" выглядит маловероятным, учитывая высокую стоимость 22-летнего англичанина, поэтому "Юнайтед" решил рассмотреть альтернативные варианты.
Как сообщает Sky Sport Germany, на днях "Юнайтед" сделал запрос насчет 28-летнего Та, компенсацию за которого никак не удается согласовать "Баварии".
В прошлом сезоне Та выиграл с "Байером" Бундеслигу и Кубок Германии, а на Евро-2024 Джонатан провел четыре матча за немецкую сборную.
16.07.2024 00:05
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