"Вест Хэм" получит 18 млн. фунтов за Даунса

"Вест Хэм" согласовал продажу полузащитника Флинна Даунса в "Саутгемптон" за 18 миллионов фунтов.

Именно в "Саутгемптоне" Даунс провел сезон 2023/24 на правах аренды, сыграв ключевую роль в возвращении "святых" в Премьер-Лигу.



"Саутгемптон" с самого начала определил Даунса в качестве своей ключевой цели на летнее трансферное окно и сейчас, наконец, согласовал компенсацию за 25-летнего англичанина.



Ожидается, что уже на этой неделе Дауни пройдет медобследование на "Сент-Мэри", после чего подпишет долгосрочный контракт.



Как сообщает Evening Standard, трансфер Даунта может повлечь эффект домино, поспособствовав уходу защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса в "Вест Хэм".