FA рассматривает Хау на замену Саутгейту

FA рассматривает главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау на замену Гарету Саутгейту, если тот решит оставить пост рулевого сборной Англии.

Накануне вечером Саутгейт проиграл второй финал Чемпионата Европы подряд. Три года назад капитулировав перед итальянцами в серии пенальти, на сей раз Англия уступила Голландии в основное время со счетом 2:1.



Приоритетом FA остается подписание нового контракта с Саутгейтом на охватывающий Чемпионат Мира 2026 года период, однако у боссов Ассоциации есть большие сомнения, что Гарет согласится продолжить работу после разочарования в Берлине.



Если Саутгейт уйдет, то Хау будет одним из фаворитов ему на замену, утверждает The Telegraph. Однако на радаре у FA есть и другие специалисты, включая иностранных.



На работу с национальной командой также могут претендовать Грэм Поттер, Маурисио Почеттино, Томас Тухель и наставник молодежной сборной Англии U-21 Ли Карсли.



Что касается бывших игроков сборной Англии в лице Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда, то в данный момент они рассматриваются аутсайдерами.