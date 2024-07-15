"Севилья" арендовала Локонгу у "Арсенала"

"Арсенал" подтвердил переход полузащитника Альбера Самби Локонгу в испанскую "Севилью" на правах аренды.

Прошлый сезон Локонга провел в аренде в "Лутоне", где принял участие в 17 матчах Премьер-Лиги, но не смог предотвратить вылет "шляпников" назад в Чемпионшип.



За "Арсенал" 24-летний бельгиец сыграл 39 матчей во всех соревнованиях после своего перехода из "Андерлехта" в июле 2021.



По информации Evening Standard, "Севилья" также получила опцию выкупа Локонги следующим летом за сумму около 10 миллионов фунтов.



Добавим, за время своей английской карьеры Локонга также успел побывать на правах аренды в "Кристал Пэлас" во второй половине сезона 2022/23.