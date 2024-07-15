"Арсенал" отклонил предложения "Фулхэма" и "Пэлас" по Смит-Роу

"Арсенал" отклонил предложения "Фулхэма" и "Кристал Пэлас" о покупке полузащитника Эмиля Смит-Роу.

Смит-Роу отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, поэтому Эмиль готов рассмотреть варианты за пределами родного клуба, и его приоритетом является регулярная игровая практика.



По информации Sky Sports, предложения "Фулхэма" и "Пэлас" не оправдали ожиданий "Арсенала", и в данный момент "дачники" и орлы" решают, вернутся ли они с улучшенными "офферами".



У Смит-Роу остается еще два года по контракту с "Арсеналом", и весь доход от продажи Эмиля был бы учтен в качестве чистой прибыли при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей, потому что 23-летний англичанин является собственным воспитанником "канониров".