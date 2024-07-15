"Арсенал" отправил Тавареша в "Лацио"

"Арсенал" подтвердил переход своего левого защитника Нуну Тавареша в итальянский "Лацио" на правах аренды.

После своего перехода из португальской "Бенфики" в июле 2021 Тавареш сыграл 28 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях.



Однако сезон 2023/24 Нуну провел в аренде в "Ноттингем Форест", сыграв там 12 матчей, а предыдущий — во французском "Марселе".



Очередную командировку Тавареш совершит в "Лацио", который взял на себя обязательство выкупить 24-летнего португальца за 7 миллионов фунтов в конце сезона 2024/25 при достижении определенных целей.

