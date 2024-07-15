Родри: "Палмер станет игроком топ-уровня"

Полузащитник сборной Испании Родри похвалил вингера сборной Англии Коула Палмера после финала Евро-2024.

Как и во всех предыдущих матчах на турнире, 22-летнему Палмеру не нашлось места в стартовом составе сборной Англии на финал против Испании накануне вечером.



Коул лишь вышел на замену на заключительные 20 минут, но сразу же себя проявил, своим голом сделав счет 1:1. Однако вскоре Англия пропустила еще раз и потерпела поражение 2:1.



Родри, признанный лучшим игроком Евро-2024, знает представляющего "Челси" Палмера еще по совместному выступлению за "Манчестер Сити" и считает, что Коула ждет большое будущее.



"Мы знали, что им не нужно играть в отличный футбол, чтобы добыть ничью или забить голы".



"Я знаю этого парня, он обладает огромным талантом, он станет игроком топ-уровня в ближайшие годы. Он так отправил мяч в угол", — цитирует Родри talkSPORT.