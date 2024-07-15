Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от Nike.

В своем заявлении "Челси" сообщает, что новая футболка выполнена в "прежде невиданном дизайне", отмечающим новую эру при главном тренере Энцо Мареске.



Центральным элементом новой формы является яркий синий цвет, который сочетается с уникальным оранжевым оттенком. Это символизирует "новый вид огня, проходящего через уровни клуба".



"Самая горячая часть пламени горит синим", — подчеркиваем лондонский клуб.



Добавим, "Челси" вновь представил форму без титульного спонсора.































