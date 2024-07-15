Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25 "Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от Nike.

В своем заявлении "Челси" сообщает, что новая футболка выполнена в "прежде невиданном дизайне", отмечающим новую эру при главном тренере Энцо Мареске.

Центральным элементом новой формы является яркий синий цвет, который сочетается с уникальным оранжевым оттенком. Это символизирует "новый вид огня, проходящего через уровни клуба".

"Самая горячая часть пламени горит синим", — подчеркиваем лондонский клуб.

Добавим, "Челси" вновь представил форму без титульного спонсора.

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Челси на сезон 2024/25


Метки Nike, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 572

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Последние комментарии:




  1. danilych89 15.07.2024 17:41 # danilych89
    с такими цветами Газпром надо спонсором звать))
    а фотографу за 3-ю фотку снизу надо руки оторвать. я даже не понимаю, кто на ней запечатлен.

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  2. thegodmother 15.07.2024 17:38 # thegodmother
    Это позор, братишечки. А я ведь ещё собирался сегодня ночью сосать у нарейко, чтобы он мне её купил.

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  3. closer 15.07.2024 17:37 # closer
    Ппц
    Дети ж смотрят

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  4. g-o-v-n-o 15.07.2024 17:34 # g-o-v-n-o
    Спасибо, поблевал

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  5. sausage 15.07.2024 17:33 # sausage
    Уахахахахахаха

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  6. hachidlo 15.07.2024 17:25 # hachidlo
    Ничего лучше умбровской чемпионской уже не будет.

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  7. gary47 15.07.2024 17:22 # gary47
    Для ночного клуба пойдет!

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  8. sellman 15.07.2024 17:13 # sellman
    Куйня какае-то, сук, не могли нормальный цвет сделать, а не эти всратые переливы. Тьфу, баля

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  9. suddenly 15.07.2024 17:11 # suddenly
    Посветлее бы.

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  10. kirkorov-coyg 15.07.2024 17:10 # kirkorov-coyg
    Такое даже под унитаз стелить грешно. Сразу в мусорку.

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  11. gayboy 15.07.2024 17:09 # gayboy
    Опять пенсы кончу свои ебарей размазали

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  12. tihinya-moiyobir 15.07.2024 17:09 # tihinya-moiyobir
    Фуууу бля

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  13. danik9 15.07.2024 17:07 # danik9
    вот же дерьмище

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  14. farot 15.07.2024 17:07 # farot
    лютый кал

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