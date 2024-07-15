Новая домашняя форма "Челси" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Челси" представил свою новую домашнюю форму на сезон 2024/25 от Nike.
В своем заявлении "Челси" сообщает, что новая футболка выполнена в "прежде невиданном дизайне", отмечающим новую эру при главном тренере Энцо Мареске.
Центральным элементом новой формы является яркий синий цвет, который сочетается с уникальным оранжевым оттенком. Это символизирует "новый вид огня, проходящего через уровни клуба".
"Самая горячая часть пламени горит синим", — подчеркиваем лондонский клуб.
Добавим, "Челси" вновь представил форму без титульного спонсора.
15.07.2024 17:00
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Последние комментарии:
с такими цветами Газпром надо спонсором звать))
а фотографу за 3-ю фотку снизу надо руки оторвать. я даже не понимаю, кто на ней запечатлен.
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Это позор, братишечки. А я ведь ещё собирался сегодня ночью сосать у нарейко, чтобы он мне её купил.
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Ппц
Дети ж смотрят
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Спасибо, поблевал
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Уахахахахахаха
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Ничего лучше умбровской чемпионской уже не будет.
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Для ночного клуба пойдет!
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Куйня какае-то, сук, не могли нормальный цвет сделать, а не эти всратые переливы. Тьфу, баля
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Посветлее бы.
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Такое даже под унитаз стелить грешно. Сразу в мусорку.
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Опять пенсы кончу свои ебарей размазали
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Фуууу бля
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вот же дерьмище
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лютый кал
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