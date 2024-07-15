Ширер ожидает, что Саутгейт оставит сборную Англии

Бывший нападающий "Ньюкасла" Алан Ширер ожидает, что поражение в финале Евро-2024 так и останется последним матчем Гарета Саутгейта в качестве главного тренера сборной Англии.

Как и три года назад, в воскресенье англичане были повержены в финале Чемпионата Европы. На сей раз подопечные Саутгейта уступили Испании со счетом 2:1.



Саутгейт тренирует сборную с 2016 года, и Ширер чувствует, что Гарет не сможет преодолеть разочарование от двух проигранных финалов.



"Я предполагаю, что это будет последний матч Саутгейта. Дома будет ощущаться огромное разочарование. Они могли больше играть в атакующий футбол, хотя они и добрались до финала. Но когда ты в финале, ты должен доводить начатое до конца".



"Реальность такова, что Саутгейт вывел нас в финал три года назад и вывел нас в финал здесь, но не выиграл их. Ему будет больно, и он, возможно, подумает, что настало время для кого-нибудь другого", — сообщил Ширер BBC.