Кейн — о поражении в финале Евро-2024: "Это больно"
Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился своей болью от поражения в финале Евро-2024.
В воскресенье 30-летний Кейн мог завоевать первый командный трофей в своей карьере, однако Харри совершенно провалил финальный матч против Испании и был заменен за полчаса до конца.
После поражения со счетом 2:1 Кейн похвалил своих партнеров по команде за выход в финал, а также признался, что крайне расстроен результатом.
"Проиграть финал — это очень тяжело. Мы действительно хорошо потрудились, отыгравшись, и мы вполне могли использовать этот импульс, чтобы продолжать оказывать давление. Но у нас не вполне держался мяч, и мы поплатились за это в концовке. Это больно, насколько больно может быть поражение в футбольном матче".
"Это было сложное путешествие. Мы крайне хорошо потрудились, достигнув финала. Мы так отчаянно хотели победить ради нас самих, а также ради фанатов и каждого, кто верил, что мы пройдем весь путь", — цитирует Кейна The Guardian.
15.07.2024 15:00
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Последние комментарии:
Какая боль?Кейн постоянно проигрывает финалы,у него уже выработался иммунитет к боли...
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А чё больно? Дошли до финала благодаря лёгкой сетке и проиграли первому серьёзному сопернику. Радоваться должен, что дошёл до финала.
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0 голов с игры у лучшего игрока сборной.
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