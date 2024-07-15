Кейн — о поражении в финале Евро-2024: "Это больно"

Капитан сборной Англии Харри Кейн поделился своей болью от поражения в финале Евро-2024.

В воскресенье 30-летний Кейн мог завоевать первый командный трофей в своей карьере, однако Харри совершенно провалил финальный матч против Испании и был заменен за полчаса до конца.



После поражения со счетом 2:1 Кейн похвалил своих партнеров по команде за выход в финал, а также признался, что крайне расстроен результатом.



"Проиграть финал — это очень тяжело. Мы действительно хорошо потрудились, отыгравшись, и мы вполне могли использовать этот импульс, чтобы продолжать оказывать давление. Но у нас не вполне держался мяч, и мы поплатились за это в концовке. Это больно, насколько больно может быть поражение в футбольном матче".



"Это было сложное путешествие. Мы крайне хорошо потрудились, достигнув финала. Мы так отчаянно хотели победить ради нас самих, а также ради фанатов и каждого, кто верил, что мы пройдем весь путь", — цитирует Кейна The Guardian.