Уортон не покинет "Пэлас" летом

Адам Уортон Полузащитник Адам Уортон не покинет "Кристал Пэлас" этим летом.

Уортон только в январе присоединился к "Пэлас" из "Блэкберна" по сделке стоимостью 22 миллиона фунтов, но Адам настолько хорошо себя проявил во второй половине прошлого сезона, что попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Также Уортон привлек внимание ряда больших клубов, включая "Манчестер Сити", "Баварию" и "Реал", однако talkSPORT утверждает, что 20-летний англичанин не будет спешить с отъездом из "Пэлас".

Оцениваемый в 60 млн. фунтов Уортон хочет сперва утвердиться на уровне Премьер-Лиги, и лишь после этого Адам подумает о том, чтобы уйти на повышение.

Добавим, этим летом "Пэлас" уже понес одну большую потерю, продав вингера Майкла Олисе в "Баварию". "Орлам" все еще предстоит битва за сохранение Марка Гехи и Эберечи Эзе.


Метки Кристал Пэлас, Уортон

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2024 14:00

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