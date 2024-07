Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" договаривается о покупке Марка Гехи. "Арсенал" заинтересовался Жоау Фелишем. Хулиан Альварес хочет уйти из "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ливерпуль" начал переговоры о покупке защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи. (Givemesport)



"Арсенал" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Жоау Фелишу. (Record)



"Арсенал" опережает "Астон Виллу" в борьбе за полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. (Mundo Deportivo)



"Арсенал" позволит уйти защитнику Якубу Киверу, который интересен ряду клубов Серии А. (Football Insider)



"Бенфика" отклонила предложения "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ о покупке полузащитника Жоау Невеша. (A Bola)



"Юнайтед" примет решение по полузащитнику "Фиорентины" Софьяну Амрабату на стартовавшей неделе. (Fabrizio Romano)



"Юнайтед" интересуется украинским вингером "Жироны" Виктором Цыганковым, который может быть выкуплен за 25 миллионов фунтов. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг уже поговорил с игроком. (Diario AS)



"Юнайтед" хочет продать защитника Виктора Линделефа этим летом. (Manchester Evening News)



"Манчестер Сити" планирует приобрести полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо за 50 млн. фунтов. (Di Marzio)



"Сити" получил предложение в 25 млн. фунтов из Саудовской Аравии по своему голкиперу Эдерсону. (HITC)



Нападающий Хулиан Альварес сообщил "Сити", что хочет уйти из клуба. (El Chiringuito)



"Сити" обсудит ситуацию Альвареса после возвращения того с Кубка Америки. "Горожане" хотят сохранить Хулиана, среди претендентов на которого значится ПСЖ. (Fabrizio Romano)



"Эвертон" продаст нападающего Доминика Калверт-Левина этим летом. (TBR Football)



"Вулверхэмптон" собирается купить оцениваемого в 20 млн. фунтов защитника "Шеффилд Юнайтед" Анела Ахмедходжича на место проданного в "Вест Хэма" Макса Килмена. (The Sun)



"Вест Хэм", "Марсель" и два саудовских клуба проявляют интерес к вингеру "Аякса" Стивену Бергвейну. (De Telegraaf)



Другое



Экс-защитник "Юнайтед" Лоран Блан был назначен главным тренером саудовского "Аль-Иттихада". (Ben Jacobs)



Бывший капитан "Уигана" Эммерсон Бойс возглавил женскую команду "латикс". (BBC)



Экс-игрок "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт назвал полузащитника сборной Англии Деклана Райса "бесполезным" после финала Евро-2024. (Daily Mail)



Полузащитник "Аякса" Джордан Хендерсон арендовал фургон и проехал восемь часов за рулем из Амстердама в Берлин, чтобы поболеть за сборную Англии в финале Евро-2024. (The Times)



Новый главный тренер "Ювентуса" Тиаго Мотта запросил фотографии всех сотрудников клуба, чтобы он мог выучить их имена. (Gazzetta dello Sport)