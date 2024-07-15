Кейн: "Мы любим Саутгейта"
Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что игроки команды хотят, чтобы их главный тренер Гарет Саутгейт остался.
После поражения 2:1 от Испании в финале Евро-2024 Саутгейту нужно решить, будет ли он продлевать свой рассчитанный до декабря контракт.
Кейн призывает не требовать ответа от Саутгейта здесь и сейчас, но настаивает, что Гарет сохраняет поддержку раздевалки.
"Мы любим тренера, но это его решение, и сейчас не время говорить об этом. Это зависит от него, он отвлечется и подумает об этом. Прямо сейчас нам просто больно", — сообщил Кейн BBC.
15.07.2024 12:00
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Сколько бы хейтеры не глотали про скучный футбол, но по факту - лучший тренер сборной Англии в истории.
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Саут+Кейн = железобетонное отсутствие трофеев
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