Кейн: "Мы любим Саутгейта"

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что игроки команды хотят, чтобы их главный тренер Гарет Саутгейт остался.

После поражения 2:1 от Испании в финале Евро-2024 Саутгейту нужно решить, будет ли он продлевать свой рассчитанный до декабря контракт.



Кейн призывает не требовать ответа от Саутгейта здесь и сейчас, но настаивает, что Гарет сохраняет поддержку раздевалки.



"Мы любим тренера, но это его решение, и сейчас не время говорить об этом. Это зависит от него, он отвлечется и подумает об этом. Прямо сейчас нам просто больно", — сообщил Кейн BBC.