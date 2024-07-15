Кейн: "Мы любим Саутгейта"

Гарет Саутгейт Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что игроки команды хотят, чтобы их главный тренер Гарет Саутгейт остался.

После поражения 2:1 от Испании в финале Евро-2024 Саутгейту нужно решить, будет ли он продлевать свой рассчитанный до декабря контракт.

Кейн призывает не требовать ответа от Саутгейта здесь и сейчас, но настаивает, что Гарет сохраняет поддержку раздевалки.

"Мы любим тренера, но это его решение, и сейчас не время говорить об этом. Это зависит от него, он отвлечется и подумает об этом. Прямо сейчас нам просто больно", — сообщил Кейн BBC.


Метки Бавария, Евро-2024, Кейн, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 15.07.2024 12:57 # alexomck
    Сколько бы хейтеры не глотали про скучный футбол, но по факту - лучший тренер сборной Англии в истории.

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  2. closer 15.07.2024 12:38 # closer
    Саут+Кейн = железобетонное отсутствие трофеев

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