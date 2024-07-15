Кейн стал одним из обладателей "Золотой бутсы" Евро-2024

Капитан сборной Англии Харри Кейн завоевал очередную индивидуальную награду, став одним из обладателей "Золотой бутсы" на Евро-2024.

Чемпионат Европы в Германии завершился для Кейна большим разочарованием. Бомбардир "Баварии" совершенно себя не проявил против Испании и был заменен уже на 61-й минуте проигранного англичанами финала (2:1).



Легким утешением для Кейна станет "Золотая бутса", вручаемая лучшему бомбардира турнира. На сей раз таковых оказалось сразу шестеро. Помимо 30-летнего англичанина, это испанец Дани Ольмо, голландец Коди Гакпо, грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала и словак Иван Шранц.



Все шестеро перечисленных игроков забили по три мяча на Евро-2024, и УЕФА заранее предупредил, что на сей раз при определении судьбы "Золотой бутсы" будет учитывать только голы, без каких-либо дополнительных показателей, как это было прежде.



Как отмечает ESPN, три гола — это наименьший показатель для лучшего бомбардира Чемпионата Европы с турнира 2012 года, когда по три раза отличились испанец Фернандо Торрес, немец Марио Гомес и россиянин Алан Дзагоев. Тогда "Золотую бутсу" взял Торрес, потому что сыграл минут меньше, чем конкуренты.



Вообще, Кейн — только второй англичанин, завоевавший эту награду. Впервые это удалось Алану Ширеру, который забил пять голов на Евро-1996.