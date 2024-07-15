Кейн стал одним из обладателей "Золотой бутсы" Евро-2024
Капитан сборной Англии Харри Кейн завоевал очередную индивидуальную награду, став одним из обладателей "Золотой бутсы" на Евро-2024.
Чемпионат Европы в Германии завершился для Кейна большим разочарованием. Бомбардир "Баварии" совершенно себя не проявил против Испании и был заменен уже на 61-й минуте проигранного англичанами финала (2:1).
Легким утешением для Кейна станет "Золотая бутса", вручаемая лучшему бомбардира турнира. На сей раз таковых оказалось сразу шестеро. Помимо 30-летнего англичанина, это испанец Дани Ольмо, голландец Коди Гакпо, грузин Жорж Микаутадзе, немец Джамал Мусиала и словак Иван Шранц.
Все шестеро перечисленных игроков забили по три мяча на Евро-2024, и УЕФА заранее предупредил, что на сей раз при определении судьбы "Золотой бутсы" будет учитывать только голы, без каких-либо дополнительных показателей, как это было прежде.
Как отмечает ESPN, три гола — это наименьший показатель для лучшего бомбардира Чемпионата Европы с турнира 2012 года, когда по три раза отличились испанец Фернандо Торрес, немец Марио Гомес и россиянин Алан Дзагоев. Тогда "Золотую бутсу" взял Торрес, потому что сыграл минут меньше, чем конкуренты.
Вообще, Кейн — только второй англичанин, завоевавший эту награду. Впервые это удалось Алану Ширеру, который забил пять голов на Евро-1996.
15.07.2024 10:00
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Последние комментарии:
Англичане уступили во втором финале подряд, а капитан «трёх львов» Харри Кейн по-прежнему остаётся без трофеев.
Вот что главное, а не "стал одним из фе-фе-фе, фе-фе-фе..."
Пока этот талисман в команде, им ничего не светит)
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Скудный на голы получился чемп. Да и не только на голы
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