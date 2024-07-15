Саутгейт объяснил, почему заменил Кейна так рано в финале

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему заменил своего капитана Харри Кейна уже на 61-й минуте проигранного финала Евро-2024 (2:1).

30-летний Кейн не впечатлил своей игрой на Евро-2024, и финальный матч против Испании был для него завершен уже около часовой отметки, когда англичане уступали в счете 1:0.



Саутгейт не имеет претензий к бомбардиру "Баварии", но в то же время чувствует, что перенесшему травму спины в концовке сезона Харри не хватало свежести.



"Сейчас это легко говорить, но на один день меньше времени на подготовку — это определенно было не в нашу пользу. Тем не менее, мы все еще были в игре после 80 минут. Потребуется немало времени, чтобы прийти в себя после такого".



"В физическом плане Харри было тяжело. В преддверии турнира он испытывал дефицит сыгранных матчей, и он не вполне достиг уровня, как мы все надеялись".



"Харри начинал этот турнир, перенеся травму в конце сезона. Он сыграл много минут. Мы также пытались дозировать эти минуты, насколько могли".



"Он невероятным образом вел команду. Мы понесли большие потери в лидерской группе из-за травм Джордана Хендерсона и Харри Магуайра, поэтому многое легло на плечи Харри".



"Он справился исключительно хорошо — мы просто чувствовали, что нам нужно оказать давление на их центральных защитников и иметь варианты для рывков за спину защитникам, и поэтому мы выпустили Олли Уоткинса", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.