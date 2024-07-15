МЮ надеется на положительный ответ Йоро в ближайшее время

"Манчестер Юнайтед" надеется получить положительный ответ от защитника "Лилля" Лени Йоро в ближайшее время.

Ранее на этой неделе стало известно, что "Лилль" принял предложение "Юнайтед" в 50 миллионов евро (42 млн. фунтов) о покупке Йоро.



Изначально сам Лени был настроен на переход в "Реал", однако испанский гранд не спешит конкретизировать свой интерес к 18-летнему французу.



По информации Sky Sport Germany, эта неопределенность продлится недолго. Вскоре Йоро сделает свой выбор между "Юнайтед" и "Реалом".



В "Юнайтед" Йоро готовы предложить пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев, и на "Олд Траффорд" чувствуют, что Лени не сможет им отказать.