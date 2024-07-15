Саутгейт: "Сейчас не время говорить о моем будущем"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отказался обсуждать свое будущее сразу после поражения в финале Евро-2024.

Поражение 2:1 от Испании в воскресенье вечером лишило англичан возможности завоевать их первый трофей с Чемпионата Мира 1966 года.



Саутгейт считает, что у его команды будут все шансы выиграть какой-нибудь трофей в обозримом будущем, но Гарет не уверен, что он сам будет на тренерском мостике.



"Мое будущее? Сейчас не время говорить об этом. Мне нужно поговорить с ответственными людьми и дать себе немного времени".



"Достичь еще одного финала... Такая возможность — это привилегия. Но нам кое-чего не хватило для победы, и в данный момент это тяжело".



"Игроки заслуживают безмерной похвалы за то, что привели нас туда, куда привели, но когда ты так близок, ты должен использовать свой шанс".



"Они представляли эту футболку с гордостью, и они не были побеждены до самого конца. Я просто думаю, что Испания больше контролировала игру".



"Англия находится в действительно хорошем положении с точки зрения накопленного опыта. Большинство из этого состава будет поблизости к следующему Чемпионату Мира и, возможно, к следующему Евро".



"Будущее выглядит многообещающе, но в данный момент это не является каким-либо утешением", — цитирует Саутгейта BBC.