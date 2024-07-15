Саутгейт объяснил, чего Англии не хватило для победы над Испанией
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, чего его команде не хватило для победы над Испанией в финале Евро-2024.
Пропустив сразу после перерыва от Нико Уильямса, англичане, несмотря не неважную во втором тайме игру, все же смогли сравнять счет усилиями Коула Палмера.
Однако гол Микеля Оярсабаля на 86-й минуте оставил победу за испанцами и предотвратил экстра-таймы.
По мнению Саутгейта, его команда недостаточно хорошо держала мяч, что в свою очередь Гарет объясняет недостаточной свежестью.
"Я опустошен из-за каждого, но игроки были невероятны. Я так горжусь. Нам просто слегка не хватило для победы".
"Думаю, Испания была лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но мы были в игре до последней минуты. У нас слегка пошла игра, и мы имели большой момент сравнять счет в концовке, но я не уверен, что мы сделали достаточно".
"Против Испании ты должен удерживать мяч, когда отбираешь его. Мы хорошо справлялись в первом тайме, но это отбирает много сил", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.
15.07.2024 06:00
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Оверпрайснутые инглиш паспортисты с ТМ снова слегка не дотянули, да как так-то? Очередное золотое поколение от местных икспердов, да.
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Хорошего тренера не хватило
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