Саутгейт объяснил, чего Англии не хватило для победы над Испанией

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, чего его команде не хватило для победы над Испанией в финале Евро-2024.

Пропустив сразу после перерыва от Нико Уильямса, англичане, несмотря не неважную во втором тайме игру, все же смогли сравнять счет усилиями Коула Палмера.

Однако гол Микеля Оярсабаля на 86-й минуте оставил победу за испанцами и предотвратил экстра-таймы.

По мнению Саутгейта, его команда недостаточно хорошо держала мяч, что в свою очередь Гарет объясняет недостаточной свежестью.

"Я опустошен из-за каждого, но игроки были невероятны. Я так горжусь. Нам просто слегка не хватило для победы".

"Думаю, Испания была лучшей командой на турнире. Мы недостаточно хорошо держали мяч, но мы были в игре до последней минуты. У нас слегка пошла игра, и мы имели большой момент сравнять счет в концовке, но я не уверен, что мы сделали достаточно".

"Против Испании ты должен удерживать мяч, когда отбираешь его. Мы хорошо справлялись в первом тайме, но это отбирает много сил", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.


Метки Евро-2024, Саутгейт, сборная Англии, сборная Испании

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2024 06:00

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  1. alexomck 15.07.2024 06:56 # alexomck
    Оверпрайснутые инглиш паспортисты с ТМ снова слегка не дотянули, да как так-то? Очередное золотое поколение от местных икспердов, да.

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  2. gigant 15.07.2024 06:15 # gigant
    Хорошего тренера не хватило

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