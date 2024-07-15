Англичане проиграли финал Евро-2024 испанцам
Сборная Англии потерпела поражение 2:1 от Испании в финале Евро-2024.
Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт внес лишь одно изменение в стартовый состав относительно победы 1:2 над Голландией, выпустив Люка Шоу вместо Кирана Триппьера.
В первые минуты Испания почти безраздельно владела мячом, а Джон Стоунс отметился роскошным подкатом, блокируя прострел Нико Уильямса.
Но довольно скоро Англия втянулась в игру и стала смело ходить вперед, хотя до чужих ворот не добиралась.
Свой первый удар в створ англичане нанесли только на исходе первого тайма, когда после розыгрыша штрафного Фил Фоден, еле дотянувшись до мяча, пробил в ближний угол, но голкипер Унаи Симон легко забрал снаряд.
Второй тайм начался с гола Испании. Ямаль с подступов к штрафной сделал передачу на левый край на подключившегося Уильямса, и тот в касание закатил мяч в ворота — 1:0.
Не успев прийти в себя, Англия едва не пропустила второй гол, однако Дани Ольмо простил соперника, пробив мимо из выгодной позиции.
Вскоре Альваро Мората едва не закатил мяч в ворота Джордана Пикфорда, а Уильямс пробил издали рядом со штангой.
У Англии совершенно не ладилась игра впереди — лишь Джуд Беллингем отметился неточным ударом с разворота.
На 66-й минуте англичане вновь едва не пропустили, но Пикфорд отразил удар Ямаля.
А на 73-й минуте счет стал равным — вновь сработала замена Саутгейта. Беллингем отбросил мяч за пределы штрафной на Коула Палмера, и вышедший со скамейки игрок "Челси" пробил в касание — 1:1.
Испания не была настроена играть экстра-таймы, поэтому в концовке прибавила и прижала англичан к их воротам.
Шанс вырвать победу имел Ямаль, но Пикфорд вновь не позволил ему отличиться. А на 86-й минуте Джордан оказался бессилен, потому что Микель Оярсабаль замкнул прострел Марка Кукурельи с левого фланга — 2:1.
Англичане все еще могли отыграться, но после розыгрыша их углового Симон и Ольмо по разу остановили мяч на линии ворот.
Саутгейт и его игроки были очень близки к заветному трофею, однако своей игрой во втором тайме Испания доказала, что больше достойна победы.
Сборная Испании — сборная Англии — 2:1 (0:0)
Голы: Уильямс 47, Оярсабаль 86 — Палмер 73.
Сборная Испании: Симон, Карвахаль, Ле Норман (Начо 83), Лапорт, Кукурелья, Родри (Субименди 45), Руис, Ольмо, Ямаль (Мерино 89), Мората (Оярсабаль 68), Уильямс.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Сака, Майну (Палмер 70), Райс, Шоу, Фоден (Тоуни 89), Беллингем, Кейн (Уоткинс 61).
Предупреждения: Ольмо — Кейн, Стоунс, Уоткинс.
15.07.2024 00:00
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Последние комментарии:
Ни англичане, ни испанцы - не заслужили играть в финале. У одних была рука Кукареки с французами, у других - левая пенка на Кейне. Единственное разочарование этого Евро - 6лядское судейство!
(ответить)
Игроки Щолсей, как всегда, тащат свои сборные. Но за англичан играло главное: они убрали из состава всех лузеркузенцев, что дало им почти реальные шансы на победу. Почти, ведь главного лузера в истории Англии, игравшего в нападении, убрать забыли. Лишь заменить.
(ответить)
Только насчёт фодена заговорили тут сразу пидорас вылез стрелки метать
(ответить)
Сака и Райса обязаны лишить английского гражданства после этого Евро.
(ответить)
Не было б Райса и Сака, не было бы англий второй раз подряд в финале, ахахах, бля я чёт ору с даунов доказывают вот кто нибудь бы зарешал, хотя они у себя в середняк ах ничего зарешатт не могут
(ответить)
Я хохол вонючий
(ответить)
Саут сыкло. Гордона выпускатт нужно было
(ответить)
Эх Англия Англия…
(ответить)
Коул сралмер с аурой неудачника убил сборную Англии. О чём думал Саутгейт, когда выпускал этого пенсопидора? У них же в днк проигрывать финалы.
(ответить)
Педя, ты зачем свою фотку на аву поставил? Здесь не сайт для гейских знакомств. Ох уж эти анониры.
(ответить)
Молодцы Испанцы, топ футбол показали. И плюс Палмер с Кукурельей потащили. Отличный финал
(ответить)
Ну и за Морату можно порадоваться. Чемпион Европы - норм медалька в его копилку трофеев. Со сборной он до сих пор ничего серьёзного не выигрывал, прям как с Челси.
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Владимир Путин – Президент России
Торжественно Россию создает,
Ведет народ вперед красиво,
От Бога милости не ждет.
Россия – новая Россия,
С колен ты гордо поднялась,
Свое могущество забыла,
Но за гроши не продалась.
Твой повелитель – крепкий лидер,
Народный воин и герой.
Его взрастил Великий Питер,
Ему понятный и родной.
Владимир Путин – он трудяга:
Вся жизнь его – великий труд.
И государственные блага,
Хоть постепенно, но растут.
Он – собиратель земли русской.
Он Крым Великий возвратил,
Владивосток и Остров Русский
Стальным мостом соединил.
Лицо великого народа
Россия вновь приобрела.
И торжествует вся природа.
Растет зеленая трава.
(ответить)
вот это анониры - говнари обиженные, ахахах. собираются на раз-два эти ведомые дешевки)
(ответить)
Пздравляю всех кто болел за футбол. Нех винить футболистов - у них тренер в ПРЯМОМ смысле уровень шипа, откуда его взяли работать с молодежкой. Каким то образом этот в скором времени картонный сэр наеб.а.л целую нацию и держал в заложниках сборную 7 лет.
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Мог бы санчо или рэши взять если один хуй не собирался использовать ни гордона ни боуэна, один только с велосипеда уебался второй вообще нигде и никак не был виден
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И вы ещё удивляетесь почему Арсенал проёбывает АПЛ два года подряд, лидируя большую часть сезона?
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ЭЙ, ОХРАННИК!
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Чмошники из 0рси0 просто бездонные канистры для мочи и кала, ахахахаа
Если бы у Палмера было столько же минут, как и у обосаки в сборной, он бы выводил этих недразумений в следующий раунд без послематчевых позорных пенальти.
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Думали сломают систему и выиграют турнир с Кейном. Не обязательно верить в магию, нужно просто посмотреть на статистику.
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