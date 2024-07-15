Англичане проиграли финал Евро-2024 испанцам

Сборная Испании Сборная Англии потерпела поражение 2:1 от Испании в финале Евро-2024.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт внес лишь одно изменение в стартовый состав относительно победы 1:2 над Голландией, выпустив Люка Шоу вместо Кирана Триппьера.

В первые минуты Испания почти безраздельно владела мячом, а Джон Стоунс отметился роскошным подкатом, блокируя прострел Нико Уильямса.

Но довольно скоро Англия втянулась в игру и стала смело ходить вперед, хотя до чужих ворот не добиралась.

Свой первый удар в створ англичане нанесли только на исходе первого тайма, когда после розыгрыша штрафного Фил Фоден, еле дотянувшись до мяча, пробил в ближний угол, но голкипер Унаи Симон легко забрал снаряд.

Второй тайм начался с гола Испании. Ямаль с подступов к штрафной сделал передачу на левый край на подключившегося Уильямса, и тот в касание закатил мяч в ворота — 1:0.

Не успев прийти в себя, Англия едва не пропустила второй гол, однако Дани Ольмо простил соперника, пробив мимо из выгодной позиции.

Вскоре Альваро Мората едва не закатил мяч в ворота Джордана Пикфорда, а Уильямс пробил издали рядом со штангой.

У Англии совершенно не ладилась игра впереди — лишь Джуд Беллингем отметился неточным ударом с разворота.

На 66-й минуте англичане вновь едва не пропустили, но Пикфорд отразил удар Ямаля.

А на 73-й минуте счет стал равным — вновь сработала замена Саутгейта. Беллингем отбросил мяч за пределы штрафной на Коула Палмера, и вышедший со скамейки игрок "Челси" пробил в касание — 1:1.

Испания не была настроена играть экстра-таймы, поэтому в концовке прибавила и прижала англичан к их воротам.

Шанс вырвать победу имел Ямаль, но Пикфорд вновь не позволил ему отличиться. А на 86-й минуте Джордан оказался бессилен, потому что Микель Оярсабаль замкнул прострел Марка Кукурельи с левого фланга — 2:1.

Англичане все еще могли отыграться, но после розыгрыша их углового Симон и Ольмо по разу остановили мяч на линии ворот.

Саутгейт и его игроки были очень близки к заветному трофею, однако своей игрой во втором тайме Испания доказала, что больше достойна победы.

Сборная Испании — сборная Англии — 2:1 (0:0)

Голы: Уильямс 47, Оярсабаль 86 — Палмер 73.

Сборная Испании: Симон, Карвахаль, Ле Норман (Начо 83), Лапорт, Кукурелья, Родри (Субименди 45), Руис, Ольмо, Ямаль (Мерино 89), Мората (Оярсабаль 68), Уильямс.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Сака, Майну (Палмер 70), Райс, Шоу, Фоден (Тоуни 89), Беллингем, Кейн (Уоткинс 61).

Предупреждения: Ольмо — Кейн, Стоунс, Уоткинс.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Испании

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2024 00:00

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  1. dexter 15.07.2024 00:39 # dexter
    Ни англичане, ни испанцы - не заслужили играть в финале. У одних была рука Кукареки с французами, у других - левая пенка на Кейне. Единственное разочарование этого Евро - 6лядское судейство!

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  2. hachidlo 15.07.2024 00:36 # hachidlo
    Игроки Щолсей, как всегда, тащат свои сборные. Но за англичан играло главное: они убрали из состава всех лузеркузенцев, что дало им почти реальные шансы на победу. Почти, ведь главного лузера в истории Англии, игравшего в нападении, убрать забыли. Лишь заменить.

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  3. lexa-arsenal 15.07.2024 00:33 # lexa-arsenal
    Только насчёт фодена заговорили тут сразу пидорас вылез стрелки метать

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  4. moneycity 15.07.2024 00:32 # moneycity
    Сака и Райса обязаны лишить английского гражданства после этого Евро.

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  5. lexa-arsenal 15.07.2024 00:30 # lexa-arsenal
    Не было б Райса и Сака, не было бы англий второй раз подряд в финале, ахахах, бля я чёт ору с даунов доказывают вот кто нибудь бы зарешал, хотя они у себя в середняк ах ничего зарешатт не могут

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  6. thegodmother 15.07.2024 00:30 # thegodmother
    Я хохол вонючий

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  7. shearer1 15.07.2024 00:27 # shearer1
    Саут сыкло. Гордона выпускатт нужно было

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  8. chelsealondon 15.07.2024 00:26 # chelsealondon
    Эх Англия Англия…

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  9. kirkorov-coyg 15.07.2024 00:26 # kirkorov-coyg
    Коул сралмер с аурой неудачника убил сборную Англии. О чём думал Саутгейт, когда выпускал этого пенсопидора? У них же в днк проигрывать финалы.

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  10. moneycity 15.07.2024 00:24 # moneycity
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  11. skydreams 15.07.2024 00:23 # skydreams
    Молодцы Испанцы, топ футбол показали. И плюс Палмер с Кукурельей потащили. Отличный финал

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  12. sausage 15.07.2024 00:23 # sausage
    Ну и за Морату можно порадоваться. Чемпион Европы - норм медалька в его копилку трофеев. Со сборной он до сих пор ничего серьёзного не выигрывал, прям как с Челси.

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  13. raskolnikov-ynwa 15.07.2024 00:20 # raskolnikov-ynwa
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    От Бога милости не ждет.


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    Вся жизнь его – великий труд.
    И государственные блага,
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    Владивосток и Остров Русский
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  14. sir-alexferguson 15.07.2024 00:19 # sir-alexferguson
    вот это анониры - говнари обиженные, ахахах. собираются на раз-два эти ведомые дешевки)

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  15. blueisthecolor 15.07.2024 00:18 # blueisthecolor
    Пздравляю всех кто болел за футбол. Нех винить футболистов - у них тренер в ПРЯМОМ смысле уровень шипа, откуда его взяли работать с молодежкой. Каким то образом этот в скором времени картонный сэр наеб.а.л целую нацию и держал в заложниках сборную 7 лет.

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  16. redevil777 15.07.2024 00:18 # redevil777
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  17. moneycity 15.07.2024 00:17 # moneycity
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  18. tihinya-moiyobir 15.07.2024 00:17 # tihinya-moiyobir
    ЭЙ, ОХРАННИК!

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  19. sellman 15.07.2024 00:15 # sellman
    Чмошники из 0рси0 просто бездонные канистры для мочи и кала, ахахахаа

    Если бы у Палмера было столько же минут, как и у обосаки в сборной, он бы выводил этих недразумений в следующий раунд без послематчевых позорных пенальти.

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  20. ilovemanutd 15.07.2024 00:14 # ilovemanutd
    Думали сломают систему и выиграют турнир с Кейном. Не обязательно верить в магию, нужно просто посмотреть на статистику.

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