Англичане проиграли финал Евро-2024 испанцам

Сборная Англии потерпела поражение 2:1 от Испании в финале Евро-2024.

Наставник "трех львов" Гарет Саутгейт внес лишь одно изменение в стартовый состав относительно победы 1:2 над Голландией, выпустив Люка Шоу вместо Кирана Триппьера.



В первые минуты Испания почти безраздельно владела мячом, а Джон Стоунс отметился роскошным подкатом, блокируя прострел Нико Уильямса.



Но довольно скоро Англия втянулась в игру и стала смело ходить вперед, хотя до чужих ворот не добиралась.



Свой первый удар в створ англичане нанесли только на исходе первого тайма, когда после розыгрыша штрафного Фил Фоден, еле дотянувшись до мяча, пробил в ближний угол, но голкипер Унаи Симон легко забрал снаряд.



Второй тайм начался с гола Испании. Ямаль с подступов к штрафной сделал передачу на левый край на подключившегося Уильямса, и тот в касание закатил мяч в ворота — 1:0.



Не успев прийти в себя, Англия едва не пропустила второй гол, однако Дани Ольмо простил соперника, пробив мимо из выгодной позиции.



Вскоре Альваро Мората едва не закатил мяч в ворота Джордана Пикфорда, а Уильямс пробил издали рядом со штангой.



У Англии совершенно не ладилась игра впереди — лишь Джуд Беллингем отметился неточным ударом с разворота.



На 66-й минуте англичане вновь едва не пропустили, но Пикфорд отразил удар Ямаля.



А на 73-й минуте счет стал равным — вновь сработала замена Саутгейта. Беллингем отбросил мяч за пределы штрафной на Коула Палмера, и вышедший со скамейки игрок "Челси" пробил в касание — 1:1.



Испания не была настроена играть экстра-таймы, поэтому в концовке прибавила и прижала англичан к их воротам.



Шанс вырвать победу имел Ямаль, но Пикфорд вновь не позволил ему отличиться. А на 86-й минуте Джордан оказался бессилен, потому что Микель Оярсабаль замкнул прострел Марка Кукурельи с левого фланга — 2:1.



Англичане все еще могли отыграться, но после розыгрыша их углового Симон и Ольмо по разу остановили мяч на линии ворот.



Саутгейт и его игроки были очень близки к заветному трофею, однако своей игрой во втором тайме Испания доказала, что больше достойна победы.



Сборная Испании — сборная Англии — 2:1 (0:0)



Голы: Уильямс 47, Оярсабаль 86 — Палмер 73.



Сборная Испании: Симон, Карвахаль, Ле Норман (Начо 83), Лапорт, Кукурелья, Родри (Субименди 45), Руис, Ольмо, Ямаль (Мерино 89), Мората (Оярсабаль 68), Уильямс.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Гехи, Сака, Майну (Палмер 70), Райс, Шоу, Фоден (Тоуни 89), Беллингем, Кейн (Уоткинс 61).



Предупреждения: Ольмо — Кейн, Стоунс, Уоткинс.