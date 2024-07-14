"Саутгемптон" задумывается о приглашении Рамсдейла

"Саутгемптон" задумывается о приглашении голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

По информации The Sun, вернувшийся в Премьер-Лигу "Саутгемптон" активно ищет голкипера с опытом выступлений в высшем дивизионе.



"Саутгемптон" готов активизировать свой к 26-летнему Рамсдейлу, когда тот вернется с Евро-2024.



"Арсенал" был бы рад сохранить Рамсдейла, однако Аарон хочет играть регулярно и не видит себя дублером Давида Райи, утвердившегося первым номером "канониров".



Для приобретения Рамсдейла, который сыграл только шесть матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги, "Саутгемптону" пришлось бы раскошелиться примерно на 30 миллионов фунтов. Для "Арсенала" постоянный трансфер предпочтительнее, но "канониры" также открыты к идее отправить Аарона в аренду.