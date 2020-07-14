"Юнайтед" едва ли купит Тоуни

"Манчестер Юнайтед" не рассматривает нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в качестве своей реалистичной трансферной целью на это лето.

Сейчас у Тоуни остается только один год по контракту, и ранее этим летом "Брентфорд" уже обзавелся заменой Айвену, купив за рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов Игоря Тиаго из "Брюгге".



Тоуни с высокой вероятностью будет продан этим летом, и недавно в прессе появились слухи, что 28-летний игрок сборной Англии может продолжить карьеру в "Юнайтед".



Однако Daily Mail утверждает, что на данной переход Тоуни в "Юнайтед" не выглядит реалистичным. "Красные дьяволы" едва укрепили свое нападение Джошуа Зиркзее из "Болоньи" за 35.6 млн. фунтов.



С покупкой Зиркзее "красные дьяволы" считают свою переднюю линию достаточно укомплектованной на сезон 2024/25, и только уход какого-либо значимого игрока может заставить Эрика Тен Хага задуматься о приглашении еще одного новичка.