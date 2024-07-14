"Саутгемптон" приобрел Сугавару

Правый защитник голландского АЗ и сборной Японии Юкинари Сугавара стал очередным новичком "Саутгемптона".

24-летний Сугавара, чей трансфер оценивается в 6 миллионов фунтов, заключил с вернувшимся в Премьер-Лигу "Саутгемптоном" контракт до 2028 года.



Сугавара провел в Алкмаре пять лет, в течение этого времени сыграв почти 200 матчей за первую команду АЗ.



Сугавара провел рекордные для АЗ 53 матча в еврокубках, а футболку японской сборной примерял 13 раз.



"Я с детства мечтал перейти в "Саутгемптон" и играть в Премьер-Лиге, поэтому я по-настоящему взволнован оказаться здесь".



"Прошлым летом я играл против "Саутгемптона" в предсезонный период. Я почувствовал, что "Саутгемптон" играет в очень хороший футбол с мячом, они не совершали длинных забросов, делали только короткие передачи и играли умно".



"Я почувствовал, что "Саутгемптон" — действительно хороший клуб. И когда "Саутгемптон" сделал мне предложение, я сказал "да" спустя одну секунду", — сообщил Сугавара.