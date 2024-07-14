Эшуорт: "Зиркзее может вырасти в игрока мирового уровня"

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт считает, что нападающий Джошуа Зиркзее способен вырасти в игрока мирового уровня.

Ранее в воскресенье "Юнайтед" подтвердил приобретение Зиркзее у "Болоньи" за 35.6 млн. фунтов. Джошуа стал первым новичком "красных дьяволов" с тех пор, как сэр Джим Рэтклифф купил 27.7% акций клуба с "Олд Траффорд" в декабре.



Эшуорт доволен, что "Юнайтед" сработал так быстро. Дэн видит у 23-летнего голландца огромный потенциал.



"Обзавестись нападающим, чтобы усилить нашу и без того сильную группу атакующих игроков, было ключевой задачей на это лето. Мы довольны, что заполучили игрока калибра Джошуа так рано в трансферное окно".



"Джошуа является выдающимся талантом, который готов проявить себя в "Манчестер Юнайтед". Его способность и желание вырасти в игрока мирового уровня означают, что он станет отличным дополнением к нашему составу, который мы создаем на предстоящий сезон и последующие".



"Он уже многого добился в своей карьере, и мы обеспечим Джошуа идеальную платформу, чтобы достичь следующего уровня под руководством и с поддержкой Эрика Тен Хага и тренерского штаба. Нам не терпится увидеть, как Джошуа будет блистать на "Олд Траффорд" в ближайшие годы", — сообщил Эшуорт.