"Юнайтед" подтвердил покупку Зиркзее

"Манчестер Юнайтед" подтвердил приобретение нападающего итальянской "Болоньи" и сборной Голландии Джошуа Зиркзее.

Пройдя медобследование, Зиркзее связал свое будущее с "Юнайтед" до июня 2029. Подписанный контракт также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Зиркзее будет призван заменить покинувшего "Юнайтед" свободным агентом Антони Мартиаля и разделить бомбардирское бремя с Расмусом Хейлундом.



Sky Sports оценивает трансфер Зиркзее в 42.5 млн. евро (36.5 млн. фунтов). "Юнайтед" согласился заплатить чуть больше, нежели отступные в 40 млн. евро (34.4 млн. фунтов) по контракту Джошуа с "Болоньей", благодаря чему получил рассрочку на три года.



В прошлом сезоне Зиркзее забил 12 голов и отдал семь результативных передач, чем помог "Болонье" квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Всего Зиркзее провел два сезона в "Болонье", которая купила его у "Баварии" за 7.2 млн. фунтов. А в Мюнхен Джошуа прибыл из "Фейеноорда" в 2017 году.



Зиркзее был в заявке сборной Голландии на Евро-2024, но отметился лишь двумя появлениями на пути к полуфиналу, где команда Рональда Кумана уступила Англии.



"После разговоров с главным тренером и лидерами клуба я осознал, какое захватывающее будущее ждет клуб, и мне не терпится сыграть свою роль в достижении "Манчестер Юнайтед" успеха".



"Я тот игрок, который всегда делает все ради того, чтобы побеждать. Я готов к этому следующему испытанию, я готов перейти на следующий уровень в своей карьере и выиграть больше трофеев".



"Присоединиться к столь легендарному клубу — это привилегия. Я должен сделать небольшой перерыв после сборной, но я вернусь готовым сразу же себя проявлять", — сообщил Зиркзее.



