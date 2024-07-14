Мерсон считает, что Саутгейт должен остаться у руля сборной Англии

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен остаться на своем посту.

После финала Евро-2024 против Испании в воскресенье Саутгейт должен будет решить, продлит ли он свой контракт с FA.



По мнению Мерсона, Саутгейту просто нельзя самостоятельно отказываться от работы столь высокого ранга.



"Выше этого ты уже никогда не поднимешься. Ты являешься главным тренером сборной Англии. Это мечта. Не отвергай это".



"Ты должен остаться, пока FA не захочет избавиться от тебя. Через два года будет Чемпионат Мира, и такие шансы не возникают часто, поэтому останься".



"Он трудится удивительным образом. Ему так много достается от всех нас, но он не теряет самообладание и не делает никаких ехидных замечаний. Нужно отдать ему должное".



"Надеюсь, он выиграет финал. И в понедельник станет сэром Гаретом Саутгейтом", — сообщил Мерсон Sky Sports.